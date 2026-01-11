НАВЕРХ
Глава Минобороны Британии заявил о желании «похитить» Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России Владимира Путина, если бы у него был выбор между мировыми лидерами.

«Я бы взял Путина под стражу, привлек бы его к ответственности», — цитирует The Telegraph ответ Хили на соответствующий вопрос журналиста во время визита в Киев 9 января.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в результате которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Их обвиняют в наркотерроризме, контрабанде кокоаина, хранении оружия и взрывных устройств.

Необходимости в проведении операции по «захвату» президента России Владимира Путина у Соединенных Штатов нет, заявил президент страны Дональд Трамп. Он объяснил свою позицию тем, что у него прекрасные отношения с российским лидером.

Обсуждение (13)
physx

Варварство? Ну до Трампа нам ещё далеко🤣

physx

Зато янки всегда поступают согласно международному праву, лучше бы свои помойки заткнули, шоб не воняло,...

EvgenAEY

о снова это международное право, слово то какое вспомнили, его уже нет, ООН тоже скоро нет, видимо скоро...

mosquito__2010

чё то видимо не будет европейских зарплат и пенсий.