Глава Минобороны Британии заявил о желании «похитить» Путина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России Владимира Путина, если бы у него был выбор между мировыми лидерами.

«Я бы взял Путина под стражу, привлек бы его к ответственности», — цитирует The Telegraph ответ Хили на соответствующий вопрос журналиста во время визита в Киев 9 января.

США 3 января провели операцию «Абсолютная решимость», в результате которой захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Их обвиняют в наркотерроризме, контрабанде кокоаина, хранении оружия и взрывных устройств.

Необходимости в проведении операции по «захвату» президента России Владимира Путина у Соединенных Штатов нет, заявил президент страны Дональд Трамп. Он объяснил свою позицию тем, что у него прекрасные отношения с российским лидером.