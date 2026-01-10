NASA эвакуирует миссию Crew-11 по медицинским показаниям

NASA досрочно вернет экипаж миссии Crew-11 на Землю 15 января по медицинским показаниям, сообщила пресс-служба агентства в социальной сети X.

Это будет первая медицинская эвакуация за всю историю МКС. Миссия Crew-11 находится на Международной космической станции со 2 августа. Отмечается, что состояние пострадавшего астронавта стабильное.

Необходимость досрочного возвращения экипажа обусловлена наличием у астронавта «проблем медицинского характера в трудных условиях микрогравитации», а также необходимостью использования дополнительного медицинского оборудования для постановки диагноза.

Планируется, что экипаж совершит приводнение у побережья Калифорнии. Руководители миссии продолжают следить за условиями в районе приводнения, поскольку отстыковка зависит от готовности спасательной команды, погоды, состояния моря и других факторов.

В состав Crew-11 входят астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, представитель Японии Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. NASA не раскрывает, кто именно из членов экипажа столкнулся с медицинской проблемой.