Как правильно откопать машину после снегопада

МЧС России опубликовало инструкцию, как правильно откопать автомобиль из-под снега. Согласно советам ведомства, начинать нужно с выхлопной трубы.

После выхлопной трубы требуется освободить пространство перед ведущими колесами по траектории движения, затем по бокам и снизу. Затем убрать снег из-под бампера и днища, чтобы создать зазор.

В завершении необходимо очистить лобовое стекло, зеркала и крышу, после чего можно начинать движение. Если машина застряла, нужно полностью освободить ведущие колеса, чтобы они свободно вращались, и подложить под них что-нибудь для лучшего сцепления.

Трогаться нужно плавно и с раскачкой, советуют специалисты. Если выехать из снежного завала не удается, лучше всего позвать на помощь — чтобы толкнуть машину или вытянуть тросом.