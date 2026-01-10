НАВЕРХ
Как правильно откопать машину после снегопада

Источник:
Sibnet.ru
298 0
Сугробы
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МЧС России опубликовало инструкцию, как правильно откопать автомобиль из-под снега. Согласно советам ведомства, начинать нужно с выхлопной трубы.

После выхлопной трубы требуется освободить пространство перед ведущими колесами по траектории движения, затем по бокам и снизу. Затем убрать снег из-под бампера и днища, чтобы создать зазор.

В завершении необходимо очистить лобовое стекло, зеркала и крышу, после чего можно начинать движение. Если машина застряла, нужно полностью освободить ведущие колеса, чтобы они свободно вращались, и подложить под них что-нибудь для лучшего сцепления.

Трогаться нужно плавно и с раскачкой, советуют специалисты. Если выехать из снежного завала не удается, лучше всего позвать на помощь — чтобы толкнуть машину или вытянуть тросом.

Авто #Автопром
Обсуждение (0)
