Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»

Повреждения объекта критической инфраструктуры после российского удара «Орешником» ужасны, заявил мэр украинского Львова Андрей Садовый.

«Есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны», — сказал градоначальник в эфире украинского телеканала «Твое место».

Садовый отметил, что если бы российская баллистическая ракета несла боевую часть, ущерб был бы несопоставим. Кроме этого, он подтвердил, что украинские системы противовоздушной обороны оказались бессильны перед «Орешником».

Утром 9 января Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По утверждению ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области.

По предварительным данным, целями атаки гиперзвукового вооружения стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Кроме этого, «Орешник» мог также поразить подземное газохранилище, в котором содержится половина всех запасов газа Украины.