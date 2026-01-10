НАВЕРХ
Многодетным матерям пересчитали пенсии

Источник:
Sibnet.ru
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Социальный фонд провел перерасчет пенсий для 400 тысяч матерей, воспитавших пятерых и более детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Новые правила учета страхового стажа вступили в силу с 1 января. Согласно новому порядку, многодетные матери могут включать в стаж периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Прежде при оформлении пенсии учитывался только уход за четырьмя детьми.

Теперь мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.

Отмечается, что перерасчет ведется в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни. Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды зачтутся автоматически.

