Массовый сбой зафиксировали в работе Telegram

Sibnet.ru
Российские пользователи мессенджера Telegram пожаловались на массовый сбой платформы, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Большая часть пользователей жалуется на сбой в работе мобильного приложения Telegram, часть обратили внимание на проблемы с получением уведомлений. Некоторые сообщили об общих нарушениях в работе мессенджера.

Массовый сбой в работе Telegram
Фото: © Downdetector

При этом частичный функционал приложения сохраняется. Так, пользователи могут общаться в групповых чатах и публиковать материалы в общественных телеграм-каналах, а также оставлять реакции на сообщения.

Более половины россиян, у которых не работает Telegram, используют операционную систему Android, треть — IOS. Таким образом, сбои в основном затронули пользователей мобильной версии мессенджера.

