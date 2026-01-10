Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго».

Игра завершилась победой «столичных» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды на 54-й минуте. Для российского хоккеиста эта шайба стала 19-й в текущем сезоне.

Таким образом, Овечкин стал третьим 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим 19 голов за первые 45 матчей сезона, вместе с Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/1969 и 19 в 1970/1971) и Джонни Буциком (21 гол в сезоне-1975/1976).

Данное достижение Овечкина является рекордным в XXI веке. В апреле 2025 года россиянин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.