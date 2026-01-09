Кличко призвал киевлян покинуть город из-за проблем с отоплением

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, у кого есть такая возможность временно покинуть город из-за проблем с отоплением, водоснабжением и светом.

Половина многоквартирных домов Киева (почти 6 тысяч) осталось без отопления, написал Кличко в своем телеграм-канале. «Комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — отметил он.

«И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными. Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла», — призвал мэр столицы Украины.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что во многих районах Киева сотрудники коммунальных служб получили команду сливать воду из внутридомовых систем. Вернуть ее можно будет только с приходом тепла, пояснил он.

Россия ударила по Украине «Орешником»

Военное ведомство России за последние недели неоднократно сообщало об ударах, в том числе массированных, по объектам энергетике на Украине, связанным с военно-промышленным комплексом и обеспечением инфраструктуры ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.