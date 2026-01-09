НАВЕРХ
США и Украина согласовали мирную сделку

Источник:
Axios
Фото: © пресс-служба президента Украины

Администрация США достигла договоренностей с украинской стороной «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ждет ответа от президента России Владимира Путина, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Придя к соглашению с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет "получить четкий ответ" на это предложение со стороны российского руководства», — рассказал один из источников.

Переговоры прошли при участии американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ранее провели двухдневные встречи с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер в Париже встретились со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

Основными точками обсуждения на серии переговоров были гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.

Политика #Мир
