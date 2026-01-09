НАВЕРХ
«Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых в России

Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Фото: © ВГТРК

Лидер новогоднего проката «Чебурашка 2» стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.

Картина заработала уже более четырех миллиардов рублей. Она обогнала прошлогоднего лидера — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собравшего 3,3 миллиарда, и вышедшую два года назад вторую часть комедии «Холоп» (3,8 миллиарда), приводит РИА Новости данные ЕАИС.

«Чебурашка 2» уступает только первой части франшизы, которая стала абсолютным рекордсменом со сборами 6,7 миллиарда рублей. При этом сиквел поставил рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда всего за пять дней проката.

Фильм посмотрели более семи миллионов зрителей, а кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей в день.

