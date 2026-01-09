Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света и тепла

Около 556 тысяч жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На 06.00 у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, в настоящий момент ведется подключение резервных мощностей: «Сейчас рассветет, и мы сможем в полной мере оценить ущерб и сроки восстановления, ситуация крайне непростая».

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.