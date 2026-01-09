НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света и тепла

Источник:
Sibnet.ru
462 4

Около 556 тысяч жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На 06.00 у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, в настоящий момент ведется подключение резервных мощностей: «Сейчас рассветет, и мы сможем в полной мере оценить ущерб и сроки восстановления, ситуация крайне непростая».

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.

Еще по теме
Хакеры взломали соцсети правительства Кузбасса
Следователи вынесли вердикт версии о побеге семьи Усольцевых
Сальдо заявил о хакерской атаке на сайт со списками жертв удара ВСУ
Дочь звезды «Людей в черном» обнаружили мертвой
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
Обсуждение (4)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

qseft

Любит народ свою власть и она ему платит тем-же,кому иноагента,кому штраф а кого в тюрьму...

paramedic

Что за блондинка у вас заголовки пишет?Так атаковали, захватили или задержали танкер?Это разные понятия...

Uynachalnica

Это че пернсионеры еще налогами не охвачены? Непорядок!

Alex Fantom

Пусть спецназ Чечни высадится в Киеве и захватит Зелибобу! Во будет огонь!