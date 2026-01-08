НАВЕРХ
Выбраны идеальные звезды для поиска инопланетной жизни

Источник:
Phys.org
260 0
Система оранжевого карлика
Система оранжевого карлика
Фото: ESO / CC BY 4.0

Идеальными кандидатами для поиска потенциальной инопланетной жизни являются системы так называемых звезд K-типа, к таким выводам пришли астрономы из Университета штата Джорджия в США.

Звезды K-типа — это оранжевые карлики. Они занимают промежуточное положение между желтыми карликами (к этому типу относится Солнце) и более холодными красными карликами, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Phys.org.

Оранжевые карлики немного прохладнее и тусклее Солнца, но живут значительно дольше — от 20 миллиардов до 70 миллиардов лет. В результате любые формы жизни, возникшие на планетах в таких системах, могут длительное время получать звездное тепло.

Красные карлики (М-тип) живут еще дольше, однако у них высокая частота вспышек, что делает их поведение непредсказуемым. Кроме этого, они обладают сильным потоком ультрафиолета, который губителен для жизни.

Еще один фактор — звезд К-типа довольно много. Так, в пределах 33 парсеков от Солнца ученые уже нашли более 2 тысяч оранжевых карликов. Исследование показало, что наиболее подходящими условиями для поддержания жизни обладают 529 зрелых и слабоактивных K-звезд.

Однако только 7,5% обнаруженных в окрестностях Солнечной системы звезд К-типа имеют подтвержденные экзопланеты. Астрономы отмечают, что большинство подходящих систем пока остаются недостаточно изученными.

