Ирак отберет у России нефтяное месторождение и передаст США

Правительство Ирака одобрило национализацию месторождения «Западная Курна-2», принадлежащего российской нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ на 75%.

Ожидается, что иракская компания Basra Oil Company возьмет контроль над месторождением в течение года, передает Reuters. Решение принято, чтобы предотвратить сбои в работе, вызванные санкциями США.

«Basra Oil Company будет покрывать расходы на заработную плату местного персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам, используя счет, привязанный к нефтяному месторождению Маджнун», — пояснил представитель компании.

Одновременно иракское правительство ведет переговоры с компаниями Exxon и Chevron на предмет передачи «Западной Курны-2» американскому оператору. На данный момент Ирак отдает предпочтение Exxon, которая ранее работала на соседнем месторождении «Западная Курна-1».

22 октября 2025 года США ввели блокирующие санкции против компании ЛУКОЙЛ, а также ряда других российских структур. Лицензия Минфина США на операции с российской нефтегазовой компанией действует до 29 апреля 2026 года.

На месторождение «Западная Курна-2» приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% производства в Ираке. Добыча здесь остается на стабильном уровне — от 465 тысяч до 480 тысяч баррелей в день.