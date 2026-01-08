Кошка официально стала начальником железнодорожной станции

Трехцветная пятнистая кошка по кличке Йонтама в Японии официально назначена начальником железнодорожной станции Киши.

Церемония вступления в должность прошла 7 января, пишет Kyodo. В ходе мероприятия кошке железнодорожные чиновники повесили на ошейник медальон с указанием ее нового статуса и вручили фуражку.

Железнодорожная ветка Кисигава в префектуре Вакаяма известна большим количеством кошачьего персонала. Пушистых сотрудников назначают на различные должности, чтобы привлечь пассажиров и туристов.

Йонтама — уже четвертая кошка, получившая должность смотрителя станции. Первую кошку, назначенную железнодорожной начальницей в 2007 году, звали Тама, поэтому все имена ее «коллег» теперь выбираются с этим учетом.

Отмечается, что должность смотрителя вокзала носит символический характер, кошка выступает талисманом станции, с ней могут сфотографироваться все желающие. Инициатива помогла убыточной линии сохранить финансовую устойчивость.