Кошка официально стала начальником железнодорожной станции

Источник:
Kyodo
303 0
Кошка стала начальником железнодорожной станции
Фото: © кадр из видео

Трехцветная пятнистая кошка по кличке Йонтама в Японии официально назначена начальником железнодорожной станции Киши.

Церемония вступления в должность прошла 7 января, пишет Kyodo. В ходе мероприятия кошке железнодорожные чиновники повесили на ошейник медальон с указанием ее нового статуса и вручили фуражку.

Железнодорожная ветка Кисигава в префектуре Вакаяма известна большим количеством кошачьего персонала. Пушистых сотрудников назначают на различные должности, чтобы привлечь пассажиров и туристов.

Йонтама — уже четвертая кошка, получившая должность смотрителя станции. Первую кошку, назначенную железнодорожной начальницей в 2007 году, звали Тама, поэтому все имена ее «коллег» теперь выбираются с этим учетом.

Отмечается, что должность смотрителя вокзала носит символический характер, кошка выступает талисманом станции, с ней могут сфотографироваться все желающие. Инициатива помогла убыточной линии сохранить финансовую устойчивость.

Жизнь #Звери
