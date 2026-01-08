Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию

Народная артистка России Лариса Долина завершила переезд из квартиры в московском районе Хамовники.

Последний раз грузовики и работники, выносящие вещи певицы, появлялись в Хамовниках 5 января, в переезде участвовали сразу три грузовых машины, пишет Shot. Сама Долина не появлялась в своей бывшей квартире с 31 декабря.

Покупательница квартиры Полина Лурье пригласила Долину и ее представителей 9 января на передачу ключей, однако пока неизвестно, состоится ли она, так как певица якобы уехала из России, отмечается в сообщении.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала. В суде она утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Полина Лурье по итогам первых судебных заседаний осталась без жилья и денежных средств.

Однако Верховный суд 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, были отменены.