Человек и космос
Человек и космос
Редчайший рождественский парад планет сняли на видео

Редчайший парад планет зафиксировали коронографами LASCO, расположенными на космическом аппарате SOHO. Солнце, Венера и Марс 7 января 2026 года выстроились в одну линию и практически слились в небе.

Аналогичное соединение Марса и Венеры с Солнцем в следующий раз произойдет только в 2267 году, отметила Лаборатория солнечной астрономии РАН, опубликовавшая видео космического явления.

Планеты, которые несколько месяцев двигались навстречу друг другу, сошлись на небе в одну линию с Солнцем на расстоянии около одного градуса и теперь начинают расходиться. В момент произошедшего соединения обе планеты находились с обратной от Земли стороны Солнца.

Парад планет на православное Рождество стал первым в истории человеческой цивилизации. Согласно расчетам, вероятность совпадения такого соединения с конкретной календарной датой составляет один шанс в 20 тысяч лет.

