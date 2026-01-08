Названа самая дорогая покупка на Wildberries

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 миллионов рублей, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Квартира была продана девелоперской компанией «Самолет» через раздел «Новостройки», запущенный на маркетплейсе летом 2025 года. Еще одной категорией дорогостоящих покупок на Wildberries стали автомобили.

Так, в прошлом году на площадке купили автомобиль Changan UNI-K за 4,3 миллиона рублей. За 4,25 миллиона были куплены Changan CS95 и кроссовер Volkswagen Tharu, отмечается в сообщении.

В других категориях лидируют квадроцикл для взрослых Segway AT10 LXW MUD за 1,2 миллиона рублей, процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM за 982 тысячи рублей и колесный погрузчик с бортовым поворотом XT26-7 за 799 тысяч рублей.