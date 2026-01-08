Мышки и клавиатуры Logitech сломались по всему миру

Мышки и клавиатуры Logitech по всему миру перестали работать у пользователей macOS из-за просроченного сертификата разработчика. Соответствующие жалобы появились на ресурсе Reddit.

Инцидент связан с истечением срока Apple Developer Certificate. Это привело к тому, что у пользователей перестало запускаться приложения Options+ и G HUB, отвечающие за настройку современных мышек и клавиатур бренда.

Самые серьезные проблемы возникли у владельцев новых моделей MX Master 3S и MX Master 4, для полноценной работы которых приложение Options+ является обязательным. Без активного софта устройства теряют свой функционал.

Некоторые владельцы MacBook также столкнулись с перегревом ноутбуков и ускоренным разрядом батареи из-за зависшего фонового процесса Options+, которое создает высокую нагрузку на процессор.

Специалисты Logitech признали проблему и уже выпустили исправление. Пользователям необходимо перейти на официальный сайт компании и скачать обновленную версию Options+ или G HUB, после чего установить утилиту.