Украинским танкистам перед атакой заварили люки

Украинское командование приказало заваривать люки танков с экипажем перед атакой российских позиций.

Очевидцы фиксировали случаи, когда после поражения танков ВСУ украинские танкисты не могли выбраться из-за заваренных люков и сгорали заживо, пишет РИА Новости. При этом российские бойцы безуспешно пытались их достать, так как военнослужащие кричали, чтобы их спасли.

Такие случаи фиксировались еще в 2022 году, отмечает агентство. Считается, что подобные решения принимались, чтобы помешать экипажам дезертировать с поля боя, бросая бронетехнику уже после первого попадания.

При этом украинские танкисты находили выход даже из таких ситуаций — в частности, они отворачивали башни танков назад и двигались в таком виде к российским позициям для сдачи в плен.