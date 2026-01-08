НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

NASA допустило досрочное возвращение экипажа МКС

Источник:
Sibnet.ru
441 0
МКС, модуль «Звезда»
Фото: © NASA

NASA рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем, внезапно возникшим у одного из астронавтов.

«Безопасное выполнение наших миссий является нашим наивысшим приоритетом, и мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии экипажа Crew-11», — говорится в заявлении агентства.

По словам представителя NASA, астронавт находится в стабильном состоянии. Имя астронавта, у которого обнаружено недомогание, не уточняется. Астронавты миссии Crew-11 прибыли на МКС в августе и должны были ориентировочно вернуться в мае.

В состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

Еще по теме
Редчайший рождественский парад планет сняли на видео
Редчайший парад планет образует в небе «Вифлеемскую звезду»
Опубликовано фото «Рождественской елки» из космоса
Звездный дождь прольется над Землей
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат
США атаковали российский нефтяной танкер
Путин присвоил Цивилевой очередной чин
Обсуждение (0)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

qseft

Любит народ свою власть и она ему платит тем-же,кому иноагента,кому штраф а кого в тюрьму...

Uynachalnica

Это че пернсионеры еще налогами не охвачены? Непорядок!

paramedic

Что за блондинка у вас заголовки пишет?Так атаковали, захватили или задержали танкер?Это разные понятия...

Alex Fantom

Пусть спецназ Чечни высадится в Киеве и захватит Зелибобу! Во будет огонь!