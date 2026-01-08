NASA допустило досрочное возвращение экипажа МКС

NASA рассматривает возможность досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС из-за проблем со здоровьем, внезапно возникшим у одного из астронавтов.

«Безопасное выполнение наших миссий является нашим наивысшим приоритетом, и мы активно оцениваем все варианты, включая возможность досрочного завершения миссии экипажа Crew-11», — говорится в заявлении агентства.

По словам представителя NASA, астронавт находится в стабильном состоянии. Имя астронавта, у которого обнаружено недомогание, не уточняется. Астронавты миссии Crew-11 прибыли на МКС в августе и должны были ориентировочно вернуться в мае.

В состав Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.