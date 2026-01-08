Игровая платформа Roblox ввела обязательное подтверждение возраста для общения в чатах, рассказал гендиректор сервиса Дэвид Базуки в соцсети X.

По словам Базуки, подтверждение возраста нужно для создания безопасного пространства в игре. Более половины пользователей сервиса в Новой Зеландии и Австралии уже прошли верификацию, также по всему миру подтвердили возраст десятки миллионов игроков.

Игроков будут распределять по возрастным группам. Если пользователь младше 13 лет, то его личные данные будут автоматически удалены из Roblox, например, адрес электронной почты и номер телефона.

Подтвердить возраст можно с помощью фото удостоверения личности с фотографией, для этого игроку должно быть не менее 13 лет. Либо можно пройти процедуру верификации с помощью технологии распознавания лица.

Roblox в начале декабря прошлого года был заблокирован в России. Через несколько недель Роскомнадзор сообщил, что руководство Roblox выразило готовность выполнить требования для разблокировки.