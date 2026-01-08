НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детей начнут прививать от вируса папилломы

Источник:
«Российская газета»
169 0
Шприцы
Фото: © Sibnet.ru

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) включат в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Планируем в 2027 году добавить в Национальный календарь вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому уже в 2026 году нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — цитирует депутата «Российская газета».

Включение прививки в национальный календарь означает, что она будет бесплатной для всех. При рассмотрении бюджета парламентариям будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить соответствующие суммы.

Леонов напомнил, что прививка от вируса папилломы человека связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, поэтому врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины.

Еще по теме
Почему зимой мороз ощущается по‑разному
Почему нельзя есть снег
Врачи по долголетию появятся в России
Британские врачи назвали «здоровый» алкоголь для застолья
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Альпинистка нашла на пике Ленина потерянный 17 лет назад фотоаппарат
США атаковали российский нефтяной танкер
Обсуждение (0)
Картина дня
США атаковали российский нефтяной танкер
Сумма алиментов на детей резко вырастет
Российские военные получили спецпатроны против дронов
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

qseft

Любит народ свою власть и она ему платит тем-же,кому иноагента,кому штраф а кого в тюрьму...

paramedic

Что за блондинка у вас заголовки пишет?Так атаковали, захватили или задержали танкер?Это разные понятия...

Uynachalnica

Это че пернсионеры еще налогами не охвачены? Непорядок!

Uynachalnica

«Урод, гнать всех поганой метлой, козел» - а могла бы на Путина сослаться: "В программе «Итоги года с...