Детей начнут прививать от вируса папилломы

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) включат в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году, сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Планируем в 2027 году добавить в Национальный календарь вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому уже в 2026 году нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — цитирует депутата «Российская газета».

Включение прививки в национальный календарь означает, что она будет бесплатной для всех. При рассмотрении бюджета парламентариям будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить соответствующие суммы.

Леонов напомнил, что прививка от вируса папилломы человека связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, поэтому врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины.