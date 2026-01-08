Сумма алиментов на детей резко вырастет

Порядок начисления алиментов на детей изменится с 1 марта 2026 года, в ряде случаев это увеличит сумму выплаты в три раза, рассказала руководитель юридического центра «Новикова и Партнеры» Ольга Новикова.

После вступления в силу изменений алименты будут рассчитываться, исходя не из минимального размера оплаты труда, а из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предыдущий год, уточнила юрист в комментарии «Газете.Ru».

Например, если маме ребенка по нотариальному или устному соглашению назначались минимальные алименты в размере 25% МРОТ, то в среднем по России их сумма в 2025 году составляла 5 610 рублей.

Новый расчет будет производиться из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предшествующий год. Пропорции остаются прежними — в частности, на троих и более детей необходимо будет выплачивать половину номинальной зарплаты.

Новикова напомнила, что с 25 мая 2025 года работает электронный реестр, куда вносятся данные о злостных неплательщиках, привлеченных к ответственности или объявленных в розыск. Эти сведения общедоступны.

Работодатели при приеме на работу и заключении договоров обязаны проверять кандидатов по этому реестру. При обнаружении должника работодатель должен автоматически начать удержание алиментов.