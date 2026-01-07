НАВЕРХ
Власти запустят финансовый мониторинг пенсионеров

Источник:
ТАСС
Зима
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское правительство намерено запустить регулярный мониторинг социально-экономического положения граждан старшего поколения.

Согласно правительственному документу, аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения будет составляться раз в два года — в 2026, 2028 и 2030 годах, пишет ТАСС.

Исполнителем работ назначена Высшая школа экономики. На основе отчетов должны быть сформированы предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения российских пенсионеров.

По оценкам кабмина, в течение ближайших 15 лет численность граждан старшего поколения в России увеличится примерно на 9 миллионов человек. Сейчас в стране проживает более 35 миллионов человек старшего возраста.

