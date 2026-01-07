НАВЕРХ
Микки Рурка пригрозили выселить из собственного дома

Источник:
The Hollywood Reporter
Актер Микки Рурк
Фото: David Shankbone / CC BY 3.0

Известный актер Микки Рурк попросил у фанатов финансовой поддержки, чтобы оплатить жилье, так как его пригрозили выселить из дома.

Рурк задолжал почти 60 тысяч долларов арендной платы за свой дом в Лос-Анджелесе. В декабре он получил официальное требование оплатить долг или освободить помещение, пишет The Hollywood Reporter.

На просьбу актера уже откликнулось более 2,5 тысячи человек, к настоящее времени они пожертвовали порядка 97 тысяч долларов. Максимальное единовременное пожертвование составило 5 тысяч долларов.

Рурк снимался в таких фильмах, как «Девять с половиной недель», «Сердце ангела», «Рестлер», «Железный человек 2», «Охота на ведьм». Он лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA за роль Рэнди «Барана» Робинсона в «Рестлере».

