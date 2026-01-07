НАВЕРХ
Запад разглядел «санкционный щит» Путина

Sibnet.ru
Московский Кремль
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Антироссийские санкции спасли Москву, подтолкнув ее к более независимой политике и избавив от агрессии Запада, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

Эксперт в эфире YouTube-канала американского прогнозиста Геральда Селенте отметил, что сейчас у президента Владимира Путина есть так называемый «санкционный щит», который защищает Россию.

Пока этот виртуальный щит существует, Россия может обходиться без Запада, что играет ей на руку в текущих условиях, отметил Риттер. По его словам, Москва доказала, что способна может «процветать», несмотря на ограничения.

Ранее Путин указывал на то, что ведущие экономики мира вводят антироссийские санкции в ущерб себе. В частности, они рискуют рецессией только для того, чтобы навредить России.

