Трамп рассказал о ненависти супруги к его танцам

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда ее супруг, президент Дональд Трамп начинает исполнять фирменный танец, об этом он сам рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: "Это так не по-президентски". Я ответил: "Но я же стал президентом". Она ненавидит, когда я танцую», — сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вел C-Span.

Цитируя жену, Трамп крепко сжал зубы, как бы изображая ее негодование. Он объяснил необычный запрет тем, что Мелания — очень строгая и утонченная женщина.

Фирменный танец Трампа появился в 2020 году во время его предвыборной кампании и стал мемом. Это движения под песню «Y.M.C.A.» группы Village People. Президент США исполняет их с серьезным или напряженным выражением лица.