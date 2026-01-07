НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп рассказал о ненависти супруги к его танцам

Источник:
Sibnet.ru
335 0
Дональд Трамп танцует
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда ее супруг, президент Дональд Трамп начинает исполнять фирменный танец, об этом он сам рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: "Это так не по-президентски". Я ответил: "Но я же стал президентом". Она ненавидит, когда я танцую», — сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вел C-Span.

Цитируя жену, Трамп крепко сжал зубы, как бы изображая ее негодование. Он объяснил необычный запрет тем, что Мелания — очень строгая и утонченная женщина.

Фирменный танец Трампа появился в 2020 году во время его предвыборной кампании и стал мемом. Это движения под песню «Y.M.C.A.» группы Village People. Президент США исполняет их с серьезным или напряженным выражением лица.

Еще по теме
Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области
Мадуро заявил о невиновности в суде в США
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп рассказал о ненависти супруги к его танцам
Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области
Кадыров назначил сына вице‑премьером Чечни
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
56
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
39
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
37
Мадуро заявил о начале военной агрессии США
30
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
25
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли