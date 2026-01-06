Мадуро заявил о невиновности в суде в США

Федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявил о невиновности и назвал себя военнопленным.

США обвиняют Мадуро в наркотерроризме, контрабанде кокаина и хранении оружия.

«Я невиновен. Я достоиныи человек. Я по-прежнему президент моеи страны», — приводит CNN заявление Мадуро.

Аналогично высказалась супруга Мадуро Синтия Флорес.

Судья оставил главу латиноамериканского государства и первую леди под стражей. Новое слушание назначено на 17 марта.

США провели 3 января военную операцию в столице Венесуэлы Каракасе и захватили Мадуро и Флорес. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.