Внук Пугачевой сгенерировал себе девушку

Sibnet.ru
Музыкант Никита Пресняков и сгенерированная ИИ девушка
Фото: © @npresnyakov

Музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, показал фото со сгенерированной возлюбленной.

Пресняков попросил у нейросети показать его с девушкой, которая ему наиболее подходит. Результат он показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть, владеющая ею компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…» — отметил артист.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В августе 2025 года он объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. По словам музыканта, они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

