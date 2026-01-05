Президент России Владимир Путин присвоил заместителю министра обороны Российской Федерации Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне — статс-секретарю — заместителю министра обороны Российской Федерации», — говорится в указе.

Этот чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.

Цивилева — супруга министра энергетики Сергея Цивилева, который до своего поста в кабмине был губернатором Кемеровской области. В 2024 году назначена заместителем министра обороны Российской Федерации. СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина, Кремль официально не комментировал эту информацию.