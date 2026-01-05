Глава Росстандарта высказался о запрете праворульных авто

Запрет праворульных автомобилей в России не обсуждается, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

В конце ноября 2025 года в Сети появилась информация, что ввоз праворульных автомобилей в Россию будет запрещен по решению Арбитражного суда Приморья о правилах выдачи СБКТС. Эта новость была опровергнута.

«Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается», — сказал Шалаев в интервью ТАСС.

Глава Росстандарта считает, что отдельный ГОС на машины с правым рулем не нужен, так как он может привести к их окончательной легализации и наплыву на российские дороги, что станет проблемой для безопасности дорожного движения.

По словам Шалаева, ввозимые в страну праворульные автомобили должны в полном объеме проходить экспертизу и оценку соответствия и доказать свою безопасность российским требованиям.

