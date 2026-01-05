НАВЕРХ
Долина снова нарушила договоренность о выезде из квартиры

Sibnet.ru
Лариса Долина
Фото: © @larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина снова перенесла дату освобождения квартиры в Хамовниках, которую по решению Верховного суда РФ должна передать покупательнице Полине Лурье, сообщила адвокат Светлана Свириденко.

Лурье после решения Мосгорсуда о выселении Долиной 25 декабря просила освободить жилье к 30 декабря, но от представителей певицы поступило заявление «в дерзком тоне», как отмечала адвокат, о намерении съехать «не ранее 5 января».

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», — сказала Свириденко ТАСС.

Лурье пока не обращается к судебным приставам, надеясь на мирное и добровольное исполнение решения суда.

Долина летом 2024 года стала жертвой мошенников, они убедили ее перевести на «безопасные» счета значительные суммы, в том числе от продажи квартиру. По словам певицы, она была уверена, что сделка фиктивная, и продала жилплощадь Полине Лурье, которая не знала о действиях мошенников и действительно покупала квартиру.

Долина через суд оспорила сделку и сначала выиграла дело в трех инстанциях, но 16 декабря Верховный суд РФ, рассмотрев кассацию Лурье, отменил все предыдущие решения и окончательно признал право собственности на квартиру за добросовестной покупательницей.

