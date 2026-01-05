Путин заслужил эпитет «великий»

Президент России Владимир Путин заслуживает эпитета «великий», заявила глава «Национального центра исторической памяти», член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

Эпитет «великий» получили три правителя за историю Российского государства: Иван III, Петр I и Екатерина II.

«Почему правителей называют великими? Потому что время их правления в истории России пришлось на период титанических общественных, экономических, геополитических сдвигов, и они смогли взять на себя ответственность в определении дальнейшего вектора страны. Вот в этом их величие. И, обращая внимание на сегодняшний день, мы видим очень схожую ситуацию, поэтому я однозначно сказала бы: "Да, великий"», — сказала Малышева в интервью ТАСС.

«Национальный центр исторической памяти» создан указом Путина от 2 ноября 2023 года, чтобы охранять и защищать традиционные российские духовно-нравственные ценности, культуру и историческую память. Учреждение финансируют из федерального бюджета.