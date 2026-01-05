НАВЕРХ
Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина.

Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд не верит, что нанесенный Украиной удар по резиденции президента Владимира Путина действительно произошел.

«Я не верю, что эта атака имела место», — заявил Трамп журналистам в воскресенье на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

По мнению главы Белого дома, «кое-что произошло сравнительно недалеко, но это никак не связано с этим». На вопрос, почему ранее он фактически осуждал украинскую сторону, американский лидер заявил, что на тот момент никто ничего не знал.

Украина в ночь на 29 декабря 2025 года попыталась нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника, первым об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

Минобороны опубликовало видео с уничтоженными БПЛА. По данным ведомства, расшифровка файла памяти навигационных контроллеров точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции российского лидера.

В декабре Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера. Он также подчеркнул, что это было бы плохим развитием событий.

Политика #Мир
