«Сибирь» уступила «Авангарду» в первом матче 2026 года

Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ со счетом 2:5. Это встреча была для обоих команд первой в 2026 году.

«Сибирь» в воскресенье, 4 января принимала в Новосибирске омский «Авангард». Хозяева открыли счет на пятой минуте — точный бросок удался Михаилу Абрамову.

Но вскоре омичи переломили ход игры. Особо отличился Константин Окулов. На его счету два гола и результативная передача.

«Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Победа позволила «Авангарду» выйти на второе место в конференции «Восток» КХЛ.