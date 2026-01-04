НАВЕРХ

«Сибирь» уступила «Авангарду» в первом матче 2026 года

Источник:
Sibnet.ru
98 1
Матч «Сибири» и «Авангарда»
Фото: © ХК «Сибирь»

Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги КХЛ со счетом 2:5. Это встреча была для обоих команд первой в 2026 году.

«Сибирь» в воскресенье, 4 января принимала в Новосибирске омский «Авангард». Хозяева открыли счет на пятой минуте — точный бросок удался Михаилу Абрамову.

Но вскоре омичи переломили ход игры. Особо отличился Константин Окулов. На его счету два гола и результативная передача.

«Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Победа позволила «Авангарду» выйти на второе место в конференции «Восток» КХЛ.

Еще по теме
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
«Сибирь» обыграла «Адмирал» второй раз подряд
Вернувшийся Бек помог «Сибири» обыграть «Адмирал»
«Сибирь» попала под каток «Автомобилиста»
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

колобок11

США ни кто не указ - захотели президента Ливии растерзали, захотели президента Ирака повесили, захотели...

Twilight88

На посрть человеку не хватит, выплаты блять🤣 днище

senik

И где драный Евросоюз? Где санкции простив США?Ааа, боимся, кишка тонка у Евросоюза? А может и нам на...

gena415

уже провели , 3 часа с небольшим и спец операция закончена . и достигли всех целей