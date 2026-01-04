Guardian рассказала о новых целях для удара США

Иран и Дания могут стать следующими целями Вашингтона после удара США по гражданским объектам Венесуэлы 3 января, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

«То, что произошло за ночь в Венесуэле, немедленно вызовет беспокойство у таких правительств, как Иран и Дания», — отметили источники добавив, что Трамп выразил энтузиазм принятие радикальных мер.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени).

По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.