Guardian рассказала о новых целях для удара США

Источник:
Guardian
316 3
Армия США
Фото: © U.S. Navy

Иран и Дания могут стать следующими целями Вашингтона после удара США по гражданским объектам Венесуэлы 3 января, пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

«То, что произошло за ночь в Венесуэле, немедленно вызовет беспокойство у таких правительств, как Иран и Дания», — отметили источники добавив, что Трамп выразил энтузиазм принятие радикальных мер.

Операция по захвату венесуэльского президента под названием «Абсолютная решимость» была проведена ночью 3 января (утром по московскому времени).

По стратегическим объектам в Каракасе и других районах были нанесены ракетные удары. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны в США.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

колобок11

США ни кто не указ - захотели президента Ливии растерзали, захотели президента Ирака повесили, захотели...

Twilight88

На посрть человеку не хватит, выплаты блять🤣 днище

senik

И где драный Евросоюз? Где санкции простив США?Ааа, боимся, кишка тонка у Евросоюза? А может и нам на...

gena415

уже провели , 3 часа с небольшим и спец операция закончена . и достигли всех целей