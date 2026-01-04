КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японии

КНДР в воскресенье произвела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Японского (Восточного) моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Наши Вооруженные силы сегодня (4 января, воскресенье) около 07:50 зафиксировали несколько пусков объектов, предположительно, баллистических ракет, осуществленных из района вблизи Пхеньяна в сторону Восточного моря», — приводит РИА Новости заявление ОКНШ Республики Корея.

По данным японского Минобороны, ракеты пролетели, предположительно, по маневрирующей траектории, до 950 километров, достигнув максимальной высоты полета в 50 километров.

Обе упали в Японском море вне экономической зоны Японии. Информации о пострадавших или повреждениях судов и объектов на территории Страны восходящего солнца на данный момент нет.