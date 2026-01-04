НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японии

Источник:
ТАСС
312 1
Пуск ракеты
Фото: © U.S. Department of Defense

КНДР в воскресенье произвела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Японского (Восточного) моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

«Наши Вооруженные силы сегодня (4 января, воскресенье) около 07:50 зафиксировали несколько пусков объектов, предположительно, баллистических ракет, осуществленных из района вблизи Пхеньяна в сторону Восточного моря», — приводит РИА Новости заявление ОКНШ Республики Корея.

По данным японского Минобороны, ракеты пролетели, предположительно, по маневрирующей траектории, до 950 километров, достигнув максимальной высоты полета в 50 километров.

Обе упали в Японском море вне экономической зоны Японии. Информации о пострадавших или повреждениях судов и объектов на территории Страны восходящего солнца на данный момент нет.

Еще по теме
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
США начали военную операцию против Венесуэлы. ВИДЕО
Российские «черные дыры» стали головной болью для ВМС США
Лавров заявил об атаке резиденции Путина дронами
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Обсуждение (1)
Картина дня
Мадуро с женой доставили в СИЗО в Нью‑Йорке. ВИДЕО
Десятки человек погибли в ходе операции США в Венесуэле
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Семья Усольцевых хотела добраться до «камня желаний»
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

колобок11

США ни кто не указ - захотели президента Ливии растерзали, захотели президента Ирака повесили, захотели...

Twilight88

На посрть человеку не хватит, выплаты блять🤣 днище

senik

И где драный Евросоюз? Где санкции простив США?Ааа, боимся, кишка тонка у Евросоюза? А может и нам на...

gena415

уже провели , 3 часа с небольшим и спец операция закончена . и достигли всех целей