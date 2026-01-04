Врачи по долголетию появятся в России

Должность врача по здоровому долголетию, говорится в соответствующем постановлении российского правительства.

Минздрав России до 1 апреля добавит в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия», приводит РИА Новости содержание документа.

В декабре 2025 года правительство утвердило стратегию, направленную на повышение качества жизни пожилого населения к 2030 году. Одной из главных целей стратегии является превращение демографического вызова в ресурс для страны.

План правительства включает шесть основных направлений, среди которых охрана здоровья, финансовая грамотность и развитие личного потенциала. В частности, в Московской области эти меры реализуются на протяжении тридцати лет и стали частью повседневной работы региона.