НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врачи по долголетию появятся в России

Источник:
РИА Новости
352 3
больница
Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Должность врача по здоровому долголетию, говорится в соответствующем постановлении российского правительства.

Минздрав России до 1 апреля добавит в номенклатуру должностей медработников должность «врач по медицине здорового долголетия», приводит РИА Новости содержание документа.

В декабре 2025 года правительство утвердило стратегию, направленную на повышение качества жизни пожилого населения к 2030 году. Одной из главных целей стратегии является превращение демографического вызова в ресурс для страны.

План правительства включает шесть основных направлений, среди которых охрана здоровья, финансовая грамотность и развитие личного потенциала. В частности, в Московской области эти меры реализуются на протяжении тридцати лет и стали частью повседневной работы региона.

Еще по теме
Британские врачи «здоровый» алкоголь для застолья
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Почему в желудке всегда остается место для десерта
Миниатюрные презервативы выпустили в России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Обсуждение (3)
Картина дня
Мадуро с женой доставили в СИЗО в Нью‑Йорке. ВИДЕО
Десятки человек погибли в ходе операции США в Венесуэле
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Семья Усольцевых хотела добраться до «камня желаний»
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

колобок11

США ни кто не указ - захотели президента Ливии растерзали, захотели президента Ирака повесили, захотели...

Twilight88

На посрть человеку не хватит, выплаты блять🤣 днище

senik

И где драный Евросоюз? Где санкции простив США?Ааа, боимся, кишка тонка у Евросоюза? А может и нам на...

gena415

уже провели , 3 часа с небольшим и спец операция закончена . и достигли всех целей