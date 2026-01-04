Семья Усольцевых перед пропажей хотела добраться до «камня желаний»

Семья сольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в тайге в Красноярском крае, скорее всего, шла к горе Мальвинка, где находится «камень желаний», сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Их поиски не дали результата.

«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там "камень желаний", который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — сообщила Сырымбетова в интервью ТАСС.

По словам заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в подтверждение этой версии есть показания туристов, которые были в это же время на Кутурчинском белогорье.