НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семья Усольцевых перед пропажей хотела добраться до «камня желаний»

Источник:
ТАСС
655 2
Следственный комитет
Следственный комитет
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Семья сольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в тайге в Красноярском крае, скорее всего, шла к горе Мальвинка, где находится «камень желаний», сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Их поиски не дали результата.

«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там "камень желаний", который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — сообщила Сырымбетова в интервью ТАСС.

По словам заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, в подтверждение этой версии есть показания туристов, которые были в это же время на Кутурчинском белогорье.

Еще по теме
Суд выселил Долину из квартиры Полины Лурье
Двое полицейских в Москве погибли в результате взрыва
Суд арестовал имущество Чубайса
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Обсуждение (2)
Картина дня
Мадуро с женой доставили в СИЗО в Нью‑Йорке. ВИДЕО
Десятки человек погибли в ходе операции США в Венесуэле
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Семья Усольцевых хотела добраться до «камня желаний»
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
51
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
37
Мадуро заявил о начале военной агрессии США
26
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы
20
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
18
Украинские дроны ударили по гостинице, погибли 24 человека