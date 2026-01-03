Происходящее в Каркасе подтверждает необходимость укрепления армии в каждой стране, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного», — сказал РИА Новости Медведев.

Также он выразил мнение о том, что гарантией надежной защиты страны является только ядерное оружие.

В Каракасе в субботу произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов. Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести ударыпо ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.