Мадуро заявил о начале военной агрессии США

Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов Америки, говорится в заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской республики.

«Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться», — сказано в заявлении.

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе».

В Венесуэле утром в субботу, 3 января ударам подверглась военная база Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэродром.

Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц ранее сообщила, что президент США приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле.