НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мадуро заявил о начале военной агрессии США

Источник:
Sibnet.ru
634 11
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Фото: © пресс-служба Кремля

Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов Америки, говорится в заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской республики.

«Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться», — сказано в заявлении.

Президент Николас Мадуро объявил о введении чрезвычайного положения «для защиты прав населения, полного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе».

В Венесуэле утром в субботу, 3 января ударам подверглась военная база Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэродром.

Журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц ранее сообщила, что президент США приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле.

Еще по теме
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы с женой
США начали военную операцию против Венесуэлы. ВИДЕО
Спецпредставитель Путина заявил о распаде Евросоюза
Буданов стал новым главой офиса Зеленского
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Российская армия начала наступление на Славянск
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

Verlan92

Я уж было сначала подумал речь про наших.......жаль..

physx

Сравнять с землёй этих беспринципных тварей.

scorpion2777

Кто то ещё считает этих выродков людьми? Это недогосударство должно быть растоптано.

pepelmetal

Лес заметно редел, но деревья упорно голосовали за топор, потому что ручка его была из дерева, и они...