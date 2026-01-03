Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал правые силы Европы «единственной реальной надеждой». Соответствующее заявление он сделал.

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Евросоюз является «квазиимперией с центром в Брюсселе», которая движется в направлении экспансии.

По словам сенатора, империализм всегда был основополагающей частью европейской политики, начиная с Римской империи Карла Великого в IX веке нашей эры, и продолжаясь Французской, а затем Британской и Испанской империями.

Имперские амбиции Европы не исчезли, а приняли другие формы, приводит «Газета.ру» слова Пушкова.