Спецпредставитель Путина заявил о распаде Евросоюза

«Газета.ру»
Евросоюз
Фото: © European Parliament

Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал правые силы Европы «единственной реальной надеждой». Соответствующее заявление он сделал.

«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — написал Дмитриев в социальной сети X.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Евросоюз является «квазиимперией с центром в Брюсселе», которая движется в направлении экспансии.

По словам сенатора, империализм всегда был основополагающей частью европейской политики, начиная с Римской империи Карла Великого в IX веке нашей эры, и продолжаясь Французской, а затем Британской и Испанской империями.

Имперские амбиции Европы не исчезли, а приняли другие формы, приводит «Газета.ру» слова Пушкова.

