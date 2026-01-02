Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов на Android

Фото: © Nubia
Игровой смартфон Nubia RedMagic 11 Pro+ и Oppo Reno15 Pro возглавили декабрьский рейтинг производительности AnTuTu.
Восемь из 10 самых мощных флагманских смартфонов используют процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Только Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro получили чип Pro MediaTek Dimensity 9500.
Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов, декабрь 2025 года
- Nubia RedMagic 11 Pro+
- iQOO 15
- OnePlus 15,
- Realme GT 8 Pro
- Honor Win
- Vivo X300 Pro
- Oppo Find X9 Pro
- Honor Magic8 Pro
- Honor Magic8
- Nubia Z80 Ultra
В сегменте среднебюджетных устройств доминируют модели на платформе MediaTek. Платформа Qualcomm представлена лишь одной моделью — Realme GT Neo6 SE на Snapdragon 7+ Gen 3 (десятое место).
Топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонов, декабрь 2025 года
- Oppo Reno15 Pro
- Oppo Reno15
- Realme Neo7 SE
- iQOO Z10 Turbo
- c K13 Turbo
- Redmi Turbo 4
- Oppo Reno14 Pro
- Vivo Y300 GT
- Realme GT Neo6 SE
