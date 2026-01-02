НАВЕРХ
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов на Android

Источник:
Sibnet.ru
Nubia RedMagic 11 Pro+
Фото: © Nubia

Игровой смартфон Nubia RedMagic 11 Pro+ и Oppo Reno15 Pro возглавили декабрьский рейтинг производительности AnTuTu.

Восемь из 10 самых мощных флагманских смартфонов используют процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Только Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro получили чип Pro MediaTek Dimensity 9500.

Топ-10 самых мощных флагманских смартфонов, декабрь 2025 года

  1. Nubia RedMagic 11 Pro+
  2. iQOO 15
  3. OnePlus 15,
  4. Realme GT 8 Pro
  5. Honor Win
  6. Vivo X300 Pro
  7. Oppo Find X9 Pro
  8. Honor Magic8 Pro
  9. Honor Magic8
  10. Nubia Z80 Ultra

В сегменте среднебюджетных устройств доминируют модели на платформе MediaTek. Платформа Qualcomm представлена лишь одной моделью — Realme GT Neo6 SE на Snapdragon 7+ Gen 3 (десятое место).

Топ-10 самых мощных среднебюджетных смартфонов, декабрь 2025 года

  1. Oppo Reno15 Pro
  2. Oppo Reno15
  3. Realme Neo7 SE
  4. iQOO Z10 Turbo
  5. c K13 Turbo
  6. Redmi Turbo 4
  7. Oppo Reno14 Pro
  8. Vivo Y300 GT
  9. Realme GT Neo6 SE
  10. Oppo Reno15
