Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Музыкант Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера Уилла Смита в сексуальных домогательствах (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ) и незаконном увольнении по мотивам мести.

Джозеф выступал вместе со Смитом в его туре «Based on a True Story: 2025 Tour» весной этого года.

Актер, по словам музыканта, делал неуместные комментарии в его адрес с сексуальным подтекстом, а однажды якобы проник в его номер, оставив в том числе записку со словами: «Брайан, я вернусь не позднее 5:30, будем только мы вдвоем», приводит Fox News судебные документы.

Джозеф пожаловался на этот инцидент в службу безопасности отеля и представителям Смита, за что его уволили, назвав лжецом.

«Последовательность событий, предыдущие заявления Смита и обстоятельства проникновения в гостиничный номер указывают на модель хищнического поведения, а не на единичный инцидент», — говорится в заявлении Джозефа.

Смит или его представители пока не комментировали обвинения.