Буданов стал новым главой офиса Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
203 1
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / CC BY 4.0

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

«Считаю должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — написал Буданов в телеграм-канале.

Зеленский объяснил необходимостью сосредоточиться на вопросах безопасности Украины, развитии обороны страны, а также на дипломатическом треке в переговорах.

«Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства.

