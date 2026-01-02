Семейный приключенческий фильм «Чебурашка 2», стартовавший в прокате 1 января, за один день собрал более 1 миллиарда рублей, следует из данных ЕАИС Государственного Фонда кино.

Общие сборы «Чебурашки 2» на утро 2 января составили 1 027 169 344 рубля. В первый день проката картину посмотрели свыше 878 тысяч зрителей.

По сюжету, садовник Гена продолжает воспитывать Чебурашку. Ушастик хулиганит и после очередной выходки сбегает с Соней и Гришей горы. Параллельно Ларион хочет построить на месте дома Гены парк аттракционов. В сиквеле к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенко, Полина Максимова и другие.

Одновременно с «Чебурашкой 2» в прокат вышли еще два высокобюджетных релиза, переосмысляющих советскую киноклассику — «Буратино» и «Простоквашино». Сборы «Буратино» составили 463 миллиона рублей, «Простоквашино» — 455 миллионов рублей.

Первый «Чебурашка» вышел в январе 2023 года и стал самым кассовым релизом новейшего российского проката, достигнув 6,8 миллиарда рублей.