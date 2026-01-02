Президент США Дональд Трамп признался, что наносит макияж на руки из-за повышенного внимания к состоянию его здоровья.

«У меня есть макияж, который, знаете, легко наносится, это занимает около 10 секунд», — сказал Трамп в The Wall Street Journal, комментируя использование тональных средств на тыльной стороне ладони.

СМИ неоднократно писали о синяках на кистях президента США. На некоторых фото они не замаскированы, на других — видно, что Трамп замазывает их тональным кремом или консилеров.

Постоянные синяки на руках у 79-летнего главы государства связаны с частыми рукопожатиями и приемом аспирина, объяснила в середине июля пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.

Она также сообщила, что у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность (ХВН) — распространенное заболевание у людей старше 70 лет, при котором вены не справляются с кровотоком.