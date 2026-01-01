НАВЕРХ
Определились победители «Новогоднего миллиарда»

Источник:
Sibnet.ru
Лотерея Новогодний миллиард Русское лото 2026
Фото: © Sibnet.ru

Определились победители новогоднего тиража лотереи «Русского лото», главный приз в 1 миллиард рублей впервые в истории разделили сразу три победителя, сообщила пресс-служба «Столото».

Каждый победитель «Новогоднего миллиарда» получит по 333 333 333 рублей, отмечается в сообщении. Выигрышные билеты были куплены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Миллиардный приз разыграли на 31-м ходу второго тура. Дополнительный приз в 100 миллионов рублей достался обладателю билета из Липецкой области, купленного в составе подарочного набора.

Еще 98 участников из разных регионов выиграли по 1 миллиону рублей. 78 человек, закрывшие все числа на 65-м ходу, разделили оставшиеся 2 миллиона рублей, их выигрыши составили по 25 641 рублю.

Всего в тираже было разыграно 4 247 063 723 рублей — это новый рекорд по общей сумме выигрышей для одного тиража государственных лотерей в России. Общее число выигрышных билетов превысило 14,7 миллиона.

Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
