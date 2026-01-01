«Ирония судьбы» попала в западный топ новогодних фильмов

Советская картина «Ирония судьбы, или С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова попала в список лучших фильмов для просмотра в новогоднюю ночь по версии британского издания The Guardian.

Отмечается, что любовная линия фильма «совершает множество безумных поворотов», пока главные герои «раздувают славянскую меланхолию, часто доставая гитару и исполняя одну из потрясающих песен Микаэла Таривердиева».

«Иронию судьбы» впервые показала «Первая программа Центрального телевидения» СССР 1 января 1976 года. Картина состоит из двух серий, которые длятся чуть более трех часов. Главные роли исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.

В 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР, а с 1994 года он традиционно транслируется по российскому телевидению 31 декабря.

Также в топ попали американская драма «Квартира» (1960); американская драма «Общество мертвых поэтов» (1989); американский триллер «Странные дни» (1995); трилогия «Властелин колец» (2001–2003); американская драма «Сансет бульвар» (1950); триллер «Сияние» (1980).

Кроме этого, в списке американский боевик «Приключения «Посейдона» (1972); американская комедия «Эпоха радио» (1987); американская комедия «Праздник» (1938); комедия «С Новым годом!» (1973); драма «Призрачная нить» (2017); комедия «Когда Гарри встретил Салли...» (1989).