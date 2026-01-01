Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал в соцсетях поздравление с Новым годом, в котором он использовал русский язык.

Фицо в ролике сказал «С Новым годом!» на русском, английском, итальянском и шведском, пояснив, что таким образом подчеркивает ориентацию внешней политики Словакии на все стороны света.

Президент России Владимир Путин перед Новым годом направил поздравление только трем европейским политикам — Роберту Фицо, а также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и президенту Сербии Александру Вучичу.

Ранее Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает за восстановление отношений с Россией. По его словам, все страны ЕС возобновят экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине.